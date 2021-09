Cursus Kunst in Beeld in Bibliotheek

BRUMMEN/ EERBEEK – Eind september begint er weer een nieuwe cursus Kunst in Beeld in de bibliotheken van Brummen en Eerbeek. Gedurende vijf bijeenkomsten van ongeveer anderhalf uur leren deelnemers over een bepaalde kunstenaar. De cursus wordt gegeven in de vorm van lezingen in zowel de bibliotheek van Brummen als Eerbeek.

Iris Maalderink verzorgt de lezingen. Zij is kunsthistorica en geeft al ruim tien jaar cursussen kunstgeschiedenis. Ook geeft Iris rondleidingen in Museum MORE in Gorssel, in Kasteel Ruurlo en in het Kröller-Müller Museum. De cursus Kunst in Beeld is opgezet voor iedereen die geïnteresseerd is in kunst. Deze keer is het thema: Een tentoonstelling is zoveel meer. Alle cursussen zijn op de dinsdagavonden van 20.00 tot ongeveer 22.00 uur, inclusief koffie en thee. Opgeven kan via www.bibliotheekbrummenvoorst.nl. De cursusdata in Brummen zijn 21 september, 5 oktober, 19 oktober, 2 november, 16 november. In Eerbeek wordt de cursus gegeven op 28 september, 12 oktober, 26 oktober, 9 november en 23 november.