Cursus Artificiële Intelligentie in de Paperclip

VELP – Vanaf 20 september wordt in De Paperclip in Velp een cursus Artificiële Intelligentie (AI) gestart. Artificiële Intelligentie is ook wel bekend als kunstmatige intelligentie en wordt op vele manieren toegepast, die in de cursus aan bod komen. Zo leren cursisten onder andere over wat Tesla doet op het gebied van AI, de spraakherkenning van Google Go, zoekalgoritmes en militaire toepassingen van Artificiële Intelligentie.

Willem Franken nam het initiatief voor de bijzondere cursus in De Paperclip. “Ik zit sinds enige tijd in de cursuscommissie van De Paperclip en dat heeft een voordeel: je kan cursussen organiseren die je zelf interessant vindt. Ik had me voorgenomen om na mijn pensionering wat meer te leren over Artificiële Intelligentie, maar ik kon geen cursussen vinden die mij aanspraken. Ofwel ze waren meteen heel theoretisch en moeilijk, of juist erg oppervlakkig. Ik ben toen op zoek gegaan naar docenten die een cursus op een niveau daartussenin konden geven en daar is deze cursus het resultaat van”, vertelt hij.

Het bleek nog niet zo eenvoudig om docenten te vinden die de cursus konden geven. “Professionele docenten zijn zeer gevraagd en veel te duur voor De Paperclip. Ik begon bij de Hobby Computer Club, die hebben een interessegroep voor Artificiële Intelligentie. Hun antwoord was: ‘nou zo’n cursus zouden wij ook wel willen hebben’, dus daar kwam ik op dit punt niet verder. Toen heb ik via de studentenvereniging van de AI-faculteit in Nijmegen mijn geluk beproefd en daar heb ik mijn dreamteam gevonden: Loes Erven en Sasja Westgeest.”

Beide docenten staan te popelen om aan de slag te gaan. “Als student geef ik al bijles aan middelbare scholieren, en dat is leuk om te doen. Maar dit was een kans om met mijn eigen studie iets bij te verdienen en over mijn interessante vakgebied te vertellen, iets wat ik hartstikke leuk vind. Dus die kans heb ik gegrepen”, vertelt Loes. Ook Sasja kan niet wachten om haar kennis te delen. ” Ik ben enthousiaste student AI en vind het ook heel leuk om kennis met anderen te delen, met name als het over Artificiële Intelligentie gaat. Ook ik geef bijles, maar dit is gewoon veel leuker om te doen. Willem heeft ons tweeën bij elkaar gebracht en het blijkt dat we goed kunnen samenwerken en elkaar heel goed aanvullen.”

Iedereen kan volgens de dames deelnemen aan de cursus. “Geïnteresseerde leken’ die wat meer over dit onderwerp willen weten”, omschrijven zij als hun doelgroep. De cursus is toegankelijk en bestaat niet uit diepgaande theoretische verhandelingen, geen moeilijke wiskunde of statistiek. De curcisten leren in grote lijnen begrijpen hoe de verschillende toepassingen van AI werken. “Ons einddoel is te zorgen dat de cursisten inzicht hebben in de oorsprong en huidige stand van zaken van AI, dat ze beter begrijpen hoe achterliggende technieken werken en dat ze met vertrouwen kunnen meedoen aan discussies over AI in de maatschappij”, aldus Loes. “Ook jonge mensen die misschien denken over een studie AI kunnen wat aan deze cursus hebben”, vult Sasja aan.

De cursus wordt gegeven op zeven maandagavonden en start op maandag 20 september. Kosten zijn 70 euro per deelnemer. Inschrijven kan tot en met 17 september via de website van de Paperclip of via tel.026-7370148.

www.paperclipvelp.nl.