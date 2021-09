Cursus administratie doen

RHEDEN / DIEREN / VELP – Iedereen die wil leren hoe hij zijn administratie kan bijhouden, kan meedoen aan de gratis cursus Voor ‘t zelfde geld. Deze wordt gegeven door vrijwilligers van Incluzio en de bibliotheek en wordt gegeven in Dieren, Rheden en Velp. Deelnemers kijken naar wat er aan geld binnenkomt en uitgaat, leren een kasboek bijhouden, hoe zij rekeningen en brieven goed kunnen opruimen en krijgen tips over de kosten van vervoer met auto, trein of bus en slim boodschappen doen.

De cursus bestaat uit 10 lessen van elk twee uur. In Rheden is de cursus op elke maandag vanaf 20 september, van 19.00 tot 21.00 uur in het Dorpshuis. In Dieren wordt de cursus gegeven in de bibliotheek, elke dinsdag tussen 9.30 en 11.30 uur vanaf 21 september. In Velp zijn de lessen vanaf 23 september elke donderdag tussen 19.00 en 21.00 uur in Buurthuis de Poort. Aanmelden kan bij Alberdine Tesink, tel. 06 – 10139493 of alberdine.tesink@bibliotheekveluwezoom.nl.

Er worden overigens nog vrijwilligers gezicht die willen helpen bij het geven en begeleiden van de cursus. Mensen die inwoners van de gemeente willen helpen op administratief vlak, kunnen contact opnemen met Thijs den Heijer, vrijwilligerscoördinator bij Incluzio Rheden, via tdheijer@incluzio.nl of tel. 06-82830582.