Culturele Zondag in Doesburg

DOESBURG – Zondag 3 oktober is er in de Doesburgse binnenstad weer van alles te beleven op cultureel gebied. Musea, galerieën, ateliers en andere kunst-gerelateerde locaties stellen deze middag hun deuren open.

Bij het Kunstlab in de Ooipoortstraat is een nieuwe expositie te zien met het thema Vergankelijkheid. Sinds kort is in dit pand ook de ambachtelijke papiermakerij Doesburg gevestigd. Bezoekers kunnen kennismaken met dit ambacht. Het papier wordt vervaardigd uit allerlei plantaardige vezels.

Galerie Grietje heeft de verkoopexpositie ‘Cees’ kunstcollectie’. Er zijn ruim zestig kunstwerken te zien uit de nalatenschap van een overleden vriend. De werken zijn van de hand van verschillende kunstenaars, zoals Hent van den Berg, Maaike Alma, Anne Semler en anderen.

Atelier De Benedentuin toont schilderijen over Doesburg. In het middelpunt pronkt een nieuw schilderij van de oude kraan aan de Turfhaven met daarnaast afbeeldingen van onderdelen, variërend van klein tot groot. Als oud-cartograaf heeft Rob Verhoef ook een aantal kaartschilderijen gemaakt van de vesting Doesburg met daarbij ook een stukje uitleg door de eeuwen heen.

Bij de Historische Boekdrukkerij De Arend heeft de herfst zijn intrede gedaan. Een tweetal gedichten met dat thema wordt gedrukt op een spectaculaire proefpers uit 1900, die in die tijd gebruikt werd door het Dagblad van het Oosten in Almelo. Door de veelvuldige vraag naar gedichten over de vier jaargetijden ligt nu het zetsel van een gedicht over de herfst op de pers. De basis voor deze druksels in twee kleuren zijn 150 jaar oude houten letters. Het affichepapier komt uit Venetië. Op deze zondag zal tevens op bierviltjes worden gedrukt.

Keramiste Gerda Drenth exposeert in haar Atelier Ploenix fantasievolle beelden: groot en klein, voor binnen en buiten, vaak met een knipoog.

Wat de Duitse bezetting voor Doesburg en zijn inwoners heeft betekend, wordt duidelijk in de bijzondere expositie die Streekmuseum De Roode Tooren aan deze periode heeft gewijd. Dat gebeurt aan de hand van een aantal thema’s, zoals mobilisatie, bezetting, verzet en verraad en uiteraard de bevrijding.

Het Lalique Museum brengt een permanente ode aan de wereldberoemde Franse juwelen- en glaskunstenaar René Lalique. Naast de vaste collectie is de tentoonstelling ‘De Stijl, Theo van Doesburg en tijdgenoten’ te zien. Het doel is Nederlandse kunstenaars uit die tijd met elkaar te vergelijken en de invloed op buitenlandse kunst te tonen. Reservering wordt aanbevolen.

Deze en alle andere adressen zijn te vinden in de folder met plattegrond van de Culturele Zondag Doesburg. Dee is gratis verkrijgen bij de VVV. Daar is ook bekend welke deelnemers op 3 september gesloten zijn.

www.culturelezondagdoesburg.nl