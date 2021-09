Culturele zondag in Doesburg

DOESBURG – Zondag 5 september stond Doesburg weer in het teken van Culturele Zondag. Deze dag was tevens de start van het culturele seizoen in de Hanzestad. Met de nieuwe folder zijn er dit seizoen nieuwe culturele plekken in Doesburg te ontdekken. Zo is bijvoorbeeld de Atelier aan het Putpad weer opgenomen in de culturele route. Ook het Kunstlab met wisselende exposities was afgelopen zondag te bezoeken. Hier is elke maand een nieuwe expositie met een nieuw thema te zien. Op dit moment is de expositie met het thema Vreugde en Tragiek te bewonderen in het Kunstlab aan de Ooipoortstraat. De dames op de foto bezochten de gloednieuwe expositie.

Foto: Han Uenk