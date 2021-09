Covid-geld voor welzijn

GEM. BRUMMEN – De gemeente Brummen trekt 72.150 euro uit voor extra coronahulp. Dit bedrag komt uit de bestemmingsreserve corona, die bij het vaststellen van de jaarstukken 2020 is ingesteld, en wordt ingezet voor een aantal specifieke activiteiten gericht op het sociaal en mentaal welzijn én de leefstijl van inwoners. Dit besloot de gemeenteraad in de vergadering van dinsdag 16 september.

Het gaat hierbij om begeleiding en inzet van netwerkcoaches, extra mantelzorgondersteuning, activiteiten in het kader van eenzaamheid en ontmoeting en een bijdrage in relatie tot de Maatschappelijke Diensttijd. Hiermee moeten het sociaal en mentaal welzijn en de leefstijl van de inwoners van Brummen, die verslechterd zijn als gevolg van Covid-19, worden verbeterd.

In de vergadering van juni heeft de raad al 98.750 euro uit de reserve gehaald om een subsidieregeling voor kunst- en culturele organisaties en buurt- en dorpshuizen te bekostigen.