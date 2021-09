Containerbrand in Dieren

DIEREN – Op de van Hogendorpstraat in Dieren heeft in de nacht van donderdag 16 op vrijdag 17 september een bouwcontainer in brand gestaan. Rond middernacht werd de brand door buurtbewoners ontdekt, waarna zij de brandweer belden. Met een tuinslang en emmers water deden zij een eerste poging om de brand te blussen, maar dit lukte niet. Toen de brandweerlieden ter plaatse waren hebben zij het blussen overgenomen van de buurtbewoners en was het brandje snel onder controle. Hoe de brand is ontstaan is onbekend.

Foto: Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink