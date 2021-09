RHEDEN – Zondag 26 september geven Thea Riesebos en Maud Sauer een concert met orgel en hobo in de Dorpskerk in Rheden. Het concert begint om 15.30 en duurt ongeveer een uur. Op het programma staan onder andere werken van Händel, Vivaldi en Sammartini. De entree is gratis, wel is er na afloop een collecte.