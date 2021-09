Cheque voor Dierensche Boys

DIEREN – Voetbalvereniging de Dierensche Boys is benoemd tot één van de clubs van de maand van de VriendenLoterij. De club mocht een cheque van 5000 euro in ontvangst nemen.

De Dierensche Boys gaan het geld gebruiken om het sportcomplex verder te verduurzamen door een warmwatervoorziening in de kleedkamers aan te leggen.

“We zijn al op de goede weg met het verduurzamen van ons sportcomplex. Dankzij deze bijdrage kunnen we een start maken met het aanleggen van een warmwatervoorziening in de kleedkamers”, aldus Nanette Zwierenberg van Dierensche Boys.

Clubs van de Week is door de VriendenLoterij in het leven geroepen om clubs, verenigingen en stichtingen in Nederland een steuntje in de rug te geven. Tot en met 31 december 2021 benoemt de VriendenLoterij 100 clubs, verenigingen en stichtingen tot ‘Clubs van de Week’. Zij krijgen ieder een bijdrage van 5.000 euro van de VriendenLoterij voor een specifiek doel of een maatschappelijk project voor de club en haar leden. Om voor de titel in aanmerking te komen, kunnen clubs, verenigingen en stichtingen zich tot 30 november 2021 aanmelden op www.clubsvandeweek.nl

Foto: Tjarko Hazewinkel