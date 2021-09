Centrumadviseur Eduard Plate gaat samen met SCBD voor een toekomstbestendige Doesburgse binnenstad

DOESBURG – Het professionaliseren van het bestuur van de SCBD. Met die opdracht startte Eduard Plate afgelopen maart als centrumadviseur van Doesburg. De afgelopen maanden ging hij in gesprek met de ondernemers, de gemeente en het bestuur om tot een advies voor betere samenwerking in de binnenstad te komen en zo samen te zorgen voor een toekomstbestendige binnenstad.

Eduard Plate was eerder directeur van AKO en is tegenwoordig zelfstandig werkzaam als centrum- en retailadviseur en programma manager. Zo schoot hij al eerder ondernemersverenigingen te hulp als centrummanager en adviseur van plaatsen als Hardenberg en Hasselt. In maart 2021 werd hij voor een jaar aangesteld door de Stichting Centrum Belang Doesburg (SCBD) om het bestuur en ondernemers te coachen.

De geschiedenis van de SCBD begint in 2015, de stichting werd opgericht en de reguliere ondernemersvereniging werd opgeheven. Het doel van de SCBD is het versterken van de economische aantrekkingskracht van de binnenstad van Doesburg.

De Doesburgse binnenstad heeft een belangrijke rol voor Doesburg en er werd besloten de invulling hiervan niet alleen aan de ondernemers over te laten, maar het veel breder te trekken. De culturele sector, gemeente, ondernemers en de vastgoedsector zouden in de SCBD gaan samenwerken, vertelt Eduard. “Na een paar jaar volgde de evaluatie en de ondernemers bleken best tevreden. Het ging best goed, maar de doelen van de SCBD waren vervaagd en vroegen om een nieuwe aanpak.”

Ontmoetingsplek

De afgelopen maanden sprak Plate met de ondernemers en de gemeente Doesburg en merkte dat de ondernemers best tevreden zijn, maar adviseerde dat vooral in de communicatie met ondernemers en samenwerking met de gemeente nog veel winst te behalen valt. “Het is niet altijd duidelijk wie wat precies doet en waar ondernemers terecht kunnen”, adviseert Plate. Een goede samenwerking is volgens hem wel essentieel voor een toekomstbestendige binnenstad. “De rol van de binnenstad verandert en dat vraagt om een andere aanpak. Het centrum is meer een favoriete ontmoetingsplek. Mensen willen meer dan alleen winkelen. Een binnenstad moet een goede mix van cultuur en winkels zijn. Waarbij toeristen, bereikbaarheid, verblijfswaarde en aanpak leegstand bijvoorbeeld belangrijk zijn. Dat vraagt samenwerken. “

Plate verbaasde zich ook over de onduidelijkheid die er was over de financiering van de SCBD. “Een veelgehoord misverstand is dat er al zo veel geld naar het SCBD gaat vanuit de gemeente, dat klopt niet. 75 Procent van de financiering komt rechtreeks uit de reclamebelasting en die wordt betaald door de ondernemers zelf. Alleen de stadscoördinator Tamara Verheij wordt betaald via gemeente subsidie.”

En juist die stadscoördinator is volgens Plate onmisbaar voor de binnenstad. “Je moet iemand hebben die de kar trekt. Er zijn in totaal 112 ondernemers die in het SCBD zitten, de stadscoördinator is de verbindende factor tussen al die ondernemers en de oren en ogen van het bestuur. Ondernemers werken vaak al 60 uur in de week aan hun eigen bedrijf, dan heb je geen tijd om die taken ook allemaal nog uit te voeren.”

Knipje

De afgelopen maanden zijn er al stappen gezet in het aantrekkelijker maken van de Doesburgse binnenstad. “We hebben het hele jaar rond een aantrekkelijk programma opgesteld. Van het Doesburgse Knipje, dat overigens een groot succes is, tot vader- en moederdagacties en Doesburg ruimt op.” Die vele activiteiten in Doesburg vormen meteen een uitdaging voor de SCBD. “Er zijn handjes nodig bij het ontplooien van de acties en die zijn niet altijd makkelijk te vinden, omdat, zoals gezegd, de ondernemers vaak al veel tijd kwijt zijn met hun eigen bedrijf.”

De stichting zet daarom werkgroepen op om ondernemers zelf ruimte en vrijheid te geven om activiteiten te ontplooien. Zo kan iedereen doen waar hij of zij energie van krijgt. Ook worden er speciale brainstormsessies gehouden, waar ondernemers worden uitgenodigd ideeën uit wisselen.

Komende tijd presenteert de SCBD een plan voor een toekomstbestendige Doesburse binnenstad aan de gemeente, waar ook de bevindingen en adviezen van Eduard Plate in zijn meegenomen.