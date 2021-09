Buurthuis Leuvenheim krijgt Henk Jonkers Zaal

LEUVENHEIM – Tijdens de jaarvergadering van Vereniging het Buurthuis in Leuvenheim is afscheid genomen van Henk Jonkers als bestuurslid. Henk is in 1978 toegetreden tot het bestuur en dit betekent dat hij maar liefst 43 jaar als bestuurslid actief is geweest. Als bedankje is de grote zaal naar hem vernoemd.

Henk Jonkers is een stille kracht, die vooral erg actief op de achtergrond is. Dit soort mensen zijn voor een vereniging als het Buurthuis van levensbelang, zij houden het Buurthuis levend. Eén van zijn grootste verdiensten is de organisatie van de kaartavonden. Op donderdagavonden wordt er in het Buurthuis door een grote groep mensen uit Leuvenheim en omgeving fanatiek geklaverjast, natuurlijk onder het genot van een hapje en drankje.

Op dinsdag 14 september is afscheid genomen van Henk als bestuurslid. Als dank voor zijn jarenlange inzet is besloten om de grote zaal in het Buurthuis te benoemen als de Henk Jonkers zaal. Tijdens een toespraak van voorzitter Bert Hafkamp onthulde Henk het bord, dat een prominente plaats gaat krijgen in de grote zaal. Daarnaast ontving Henk als dank voor zijn inzet een dinercheque.