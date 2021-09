Business & Shopping: Vegro zorgwinkel in Velp vernieuwd

VELP – De Vegro zorgwinkel in Velp is volledig vernieuwd. De winkel is te vinden aan de Hoofdstraat, tegenover Albert Heijn. Een enthousiast en deskundig team staat klaar om klanten te adviseren over elke zorgvraag.

Vegro is al meer dan 35 jaar specialist in hulpmiddelen en staat bekend om de goede kwaliteit en service. Elke klant krijgt persoonlijke aandacht en deskundig advies over elke zorgvraag. Het nieuwe, unieke Vegro winkelconcept ontzorgt mensen bij het verkrijgen van het juiste hulpmiddel. Vegro heeft een breed assortiment, variërend van producten die helpen bij het langer zelfstandig thuis wonen en het vergroten van de mobiliteit tot hulpmiddelen voor tijdens de zwangerschap.

Om de klant nog beter te kunnen helpen, was het tijd voor een vernieuwing van de zorgwinkel. In de vernieuwde Vegro zorgwinkel in Velp staat de beleving centraal. In nagebouwde woon-, slaap- en badkamers staan bijpassende hulpmiddelen, zodat de klant ze in de juiste omgeving kan zien.

Tijdens de openingsmaand september zijn er mooie kortingen. Daarnaast is het in oktober sta-opstoelenmaand bij Vegro, met korting op alle sta-opstoelen. In november is het de Dag van de Mantelzorg, die Vegro niet onopgemarkt voorbij laat gaan.

Vegro zorgwinkel is te vinden aan de Hoofdstraat 117 in Velp en bereikbaar via tel. 0900-2887766. De winkel is geopend van maandag tot en met vrijdag Tussen 9.00 en 17.30 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.

www.vegro.nl