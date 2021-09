Business & Shopping: NVM Open Huizen Dag – Nieuwe Stijl

DIEREN – De NVM introduceert een nieuwe opzet van de NVM Open Huizen Dag. Geïnteresseerde consumenten met vragen over hun woning, de waarde, verduurzamingsmogelijkheden of het woningaanbod kunnen een persoonlijke afspraak maken met een NVM-makelaar, zoals Grotenhuis Makelaardij uit Dieren. Tijdens de gratis en vrijblijvende afspraak beantwoordt de makelaar alle woonvragen en geeft de consument deskundig advies. De NVM Open Huizen Dag 2021 vindt plaats op zaterdag 2 oktober.

Fabian Grotenhuis, NVM-makelaar in Dieren licht toe: “De NVM vindt vanwege Covid besloten de normale Open Huizen Dag, waarbij mensen zonder afspraak massaal woningen bezoeken, nog niet verantwoord. Uit onderzoek van de NVM blijkt dat veel mensen op zoek zijn naar persoonlijk en deskundig advies op het gebied van hun woning. Met de nieuwe opzet van de Open Huizen Dag wordt benadrukt dat men daarvoor bij de NVM-makelaars terecht kan, zowel op locatie bij de mensen thuis of op kantoor als online.”

Tijdens de open dag is het kantoor van Grotenhuis Makelaardij aan de Lindelaan 12 in Dieren van 10.00 tot 16.00 uur geopend. Zowel de NVM-makelaars van dit kantoor als een hypotheekadviseur van Financieel Raadhuis zijn die dag beschikbaar om vragen te beantwoorden. Geïnteresseerden kunnen zich dan laten informeren over zaken zoals de actuele situatie op de woningmarkt, de waarde van hun huidige woning, hun financiële mogelijkheden en het vinden van een passende woning. “Kom in actie! Maan een afspraak met een van onze makelaars en grijp je kans. Komt 2 oktober niet uit, dan staan we ook op een andere datum graag voor je klaar.”

Wie de zoektocht naar een nieuwe woning makkelijker wil maken, kan bij Grotenhuis vrijblijvend zijn of haar woonwensen laten registreren in de NVM-database. “Met een gratis NVM-account bent u optimaal op de hoogte van nieuw en gewijzigd woningaanbod dat aan de door u opgegeven criteria voldoet”, aldus Fabian Grotenhuis. “Het aanbod van alle NVM-makelaars wordt met dit profiel automatisch in de gaten gehouden. Komt uw droomhuis te koop, dan ontvangt u direct een e-mail met de gegevens van de betreffende woning.”

Grotenhuis Makelaardij, Lindelaan 12, tel. 0313-450717, www.grotenhuismakelaardij.nl

Financieel Raadhuis, Lindelaan 10, Dieren, tel. 085-3032613, www.financieelraadhuis.nl