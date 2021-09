Business & Shopping: Home Instead Thuisservice tekent partnerschap met Alzheimer Nederland

REGIO – Home Instead Thuisservice heeft een partnerovereenkomst ondertekend met Alzheimer Nederland. Het gezamenlijke doel is de wederzijdse bijdrage aan het aanbieden van informatie en ondersteuning aan mensen met dementie en hun betrokken mantelzorgers en tevens ook aan de CAREGivers van Home Instead. Om zo de kwaliteit van persoonlijke aandacht en ondersteuning voor mensen met dementie continu en proactief te optimaliseren.

“Door Home Instead en Alzheimer Nederland te verbinden als partners kunnen we samen nog meer van betekenis zijn. En dat is hard nodig, want op dit moment zijn er circa 290.000 mensen met dementie. Over 20 jaar is dit aantal verdubbeld naar meer dan een half miljoen. Het creëren van bewustwording is één van de belangrijke pijlers binnen de partnerovereenkomst”, aldus Otto Mak, directeur van Home Instead Nederland.

Gerjoke Wilmink, directeur-bestuurder van Alzheimer Nederland, voegt toe: “Het partnerschap stelt ons in staat om nog meer bij te dragen aan de kwaliteit van leven met dementie. De kracht van het partnerschap ligt in de gelijke kernwaarden, zoals deskundigheid, de persoonlijke benadering en aandacht en service centraal stellen. Het aantal senioren neemt toe en daarmee ook het aantal mensen met dementie. Met een krachtige, inhoudelijke samenwerking gaan we de komende jaren actief samenwerken om de levenskwaliteit van mensen met dementie en hun omgeving te verbeteren.”

Zowel Home Instead als Alzheimer Nederland heeft een rijke geschiedenis en oorsprong in denken ‘hoe het beter en anders kan’. Via het platform dementie.nl wordt een actueel en vernieuwend bijscholingsprogramma opgezet. Op het huidige opleidingsprogramma voor CAREGivers van Home Instead, waar omgaan met dementie een belangrijk onderdeel van is, wordt gekeken naar een verdere aanvulling met verdieping op specifieke thema’s.

Daarnaast streven Home Instead en Alzheimer Nederland in de samenwerking naar goede zorg en ondersteuning thuis voor mensen met dementie en hun dierbare. In de vorm van het aanbieden van passende informatiepakketten om ieder te voorzien van betrouwbare informatie. Home Instead draagt tevens bij aan de tweejaarlijkse peiling ‘dementiezorg’ waarbij wensen en behoeften onder mantelzorgers in Nederland gepeild worden.