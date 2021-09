Burgerzaken naar Velp en Dieren

DIEREN/VELP – De afdeling Burgerzaken van de gemeente Rheden is verhuisd. Het huidige gemeentehuis wordt gesloopt, de komende jaren wordt gewerkt aan een nieuw gemeentehuis, dat in 2024 klaar moet zijn. Inwoners van de gemeente kunnen voor Burgerzaken nu terecht in de servicecentra in Velp en Dieren. Op www.rheden.nl is een overzicht te vinden van openingstijden en voor welke zaken mensen hier precies terechtkunnen. Deze informatie is ook telefonisch verkrijgbara, van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 12.30 uur via tel. 026 – 4976911. In vrijwel alle gevallen wordt op afspraak gewerkt om wachttijden te voorkomen. Voor het ophalen van een eerder aangevraagd paspoort, identiteitskaart of rijbewijs en voor het afhalen van PMD-zakken is geen afspraak nodig