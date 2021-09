Burgerinitiatief Speelplaats Grote Wetering Klarenbeek

KLARENBEEK – Zondag 19 september werd een disco-picknick gehouden door het burgerinitiatief SGW Klarenbeek. Het was een succes door de grote belangstelling uit de buurt.

In de middag werd iedereen met een rijdende kar, waar vrolijke muziek van klonk, opgehaald, waarna de kleedjes op het grote veld werden uitgespreid en men kon genieten van zelfmeegebrachte lekkernijen. Op het terrein stond een enorm springkussen, waar de kinderen hun kunsten op konden vertonen. Klokslag 17.00 uur startte de disco onder leiding van Kyra, die met jong en oud een warming-up verzorgde. Het werd een vrolijke boel, waar jong en oud genoot van de hapjes in de late nazomer zon.

De Werkgroep Speelplaats Grote Wetering’ (SGW) is bezig met het verbeteren van de speelplaats op de nieuwbouwwijk de Grote Wetering. Hiermee heeft Klarenbeek een voorbeeldfunctie in de gemeente Voorst. Het projectplan is 13 september ingediend bij de gemeenten Voorst en Apeldoorn. De werkgroep vindt het belangrijk dat de speeltoestellen van natuurlijke materialen zijn gemaakt en de kinderen met vallen en opstaan zich te kunnen ontwikkelen. Volgens de gemeente is het onderhoud voor deze toestellen minimaal.

Op de grens van de gemeenten Apeldoorn en Voorst is in Klarenbeek een nieuwe woonwijk De Grote Wetering ontwikkeld met 82 woningen in gemeente Voorst en 38 woningen in gemeente Apeldoorn. De speelplaats bevindt zich midden in de wijk, waar de gemeentegrens dwars doorheen loopt. Dit maakt voor de betrokkenen een extra uitdaging om beide gemeentes te enthousiasmeren voor dit plan.

De werkgroep heeft ideeën en opmerkingen uit de buurt ontvangen. Er is gebleken dat er een enorm draagvlak is voor de verbetering van de speelplaats. Er zijn van 100 gezinnen handtekeningen verzameld: een echt burgerinitiatief. De wens is, indien mogelijk, in april 2022 een officiële opening te organiseren, zodat in het voorjaar er al gebruik van gemaakt kan worden.

Foto: Marente Bouman