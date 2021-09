Buitenexpositie Velp Viert Vrijheid

VELP – Nog tot en met zondag 27 september is op het voorplein van Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp een expositie te zien rond het thema Velp Viert Vrijheid. Getoond worden 21 fotodoeken, die eerder verspreid over de Hoofdstraat in het Dorp te zien waren.

De bevrijding van Velp door de Canadezen op 16 april 1945 werd groots gevierd en ook gefotografeerd door de Velpse fotograaf Bouvet en de Arnhemse fotograaf De Booys. In opdracht van stichting Velp voor Oranje maakte, de eveneens Velpse, fotograaf Marc Pluim rond 16 april 2021 foto’s op dezelfde locaties en voegde die samen. De Afghaanse Velpsenaar Farhad Sadat ontwierp doeken van 2 bij 3,5 meter groot waar de collages op zijn weergegeven. De doeken stonden vanaf 28 augustus in het centrum van het dorp en zijn nu tot en met 27 september dagelijks te zien Van Hall Larenstein, doordeweeks van 9.00 tot 18.00 uur, op zaterdag enzondag van 11.00 tot 18.00 uur.

Inge van de Ven van Hogeschool Van Hall Larenstein is blij met deze tentoonstelling vanwege de educatieve waarde. “De impact van de oorlog in Velp wordt op deze manier op bijzondere wijze onder de aandacht gebracht. Ook bij alle studenten die op het landgoed hun studie volgen.” Groepen en schoolklassen kunnen op afspraak worden rondgeleid door ooggetuigen van de bevrijding van Velp. Een afspraak maken kan via info@wo2velp.nl of tel. 06-40482581.

www.wo2velp.nl