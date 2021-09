Buffet in De Smulhoek

DIEREN – De Smulhoek in de Oase in Dieren serveert zaterdag 2 oktober een Nederlands-Indisch thema-buffet met drie gangen. Bezoekers zijn om 17.00 uur welkom, het buffet wordt om 17.30 uur geopend. Aanmelden is verplicht en kan tot uiterlijk 28 september bij Mignon via tel. 06-81499432. De kosten bedragen 8 euro. Elke eerste zaterdag van de maand wordt een thema-avond gehouden.

Vanaf 8 oktober is de Smulhoek weer elke vrijdag geopend. De eerste vrijdag staan kippenpootjes, frietjes, gemengde salade en zelfgemaakte appelmoes op het menu. Ook voor de reguliere maaltijden geldt dat tijdig opgeven nodig is. De kosten bedragen 7 euro.

www.oasedieren.nl