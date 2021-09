Brummense raad vergadert

GEM. BRUMMEN – De gemeenteraad van Brummen vergadert donderdag 16 september. Er wordt gesproken over de bestuursovereenkomst die de provincie Gelderland en gemeente Brummen willen afsluiten. Deze overeenkomst borgt de samenwerking onder de noemer Brummen Robuust. Ook spreken de raadsleden over een onderzoek van de Rekenkamercommissie over prestatieafspraken met woningstichting Veluwonen. Daarnaast staat de inzet van 72.150 euro uit de bestemmingsreserve corona op de agenda. Het college wil deze gelden inzetten voor een aantal specifieke activiteiten gericht op het sociaal en mentaal welzijn en de leefstijl van inwoners. Tot slot staan ook de ontwerp Regionale Energiestrategie 1.0 en bijhorende inspraaknotitie op de agenda. De vergadering begint om 20.00 uur, wordt online gehouden en is te volgen via www.brummen.nl en het televisiekanaal van de lokale omroep VoorstVeluwezoom. De stukken zijn terug te vinden op www.brummen.nl/gemeenteraad.