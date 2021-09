Brummense aanvullingen op concept-RES

GEM. BRUMMEN – De gemeenteraad van Brummen heeft donderdagavond 16 september uitgebreid gesproken over het concept van de Regionale EnergieStrategie (RES). Aan de hand van 25 ingediende moties, waarvan er 14 werden aangenomen, werd gediscussieerd over de wensen en bedenkingen die de raad wil meegeven voor het opstellen van de defitieve RES.

De Regionale Energiestrategie is een visie die dertig regio’s in Nederland moeten opstellen als onderdeel van het landelijk klimaatakkoord uit 2019. De gemeente Brummen maakt deel uit van de Cleantech Regio, die na een interactieve voorbereiding dit najaar een definitieve versie gaat opstellen. Het concept werd donderdag besproken door de Brummense raad.

Aan de hand van in totaal 14 aangenomen moties geeft raad haar wensen en bedenkingen over de ontwerpvisie mee. Het gaat hierbij onder andere om het accent om zoveel mogelijk zonnepanelen op daken te realiseren, het Rijk op te roepen duidelijke kaders te stellen voor de opwek van windenergie, het nastreven van een eerlijke verdeling van de ruimtelijke lasten door de energietransitie, het aanjagen van het bedrijfsleven waar het gaat om een bijdrage aan de energietransitie, ook aandacht te hebben voor kleinschalige initiatieven, het vereenvoudigen van het vergunningenstelsel voor capaciteitsuitbreiding op het netwerk en ook inwoners met lagere inkomens mee te laten profiteren van de energietransitie. Deze opmerkingen neemt wethouder Pouwel Inberg mee naar de regionale stuurgroep van de Cleantech Regio om mee te nemen in de definitieve RES.