GEM. BRUMMEN – De gemeenteraad van Brummen ging in de vergadering van donderdag 16 september akkoord met de conceptversie van de bestuursovereenkomst die de provincie Gelderland en de gemeente Brummen willen afsluiten. Deze overeenkomst borgt de samenwerking die gemeente en provincie onder de noemer Brummen Robuust zijn aangegaan. De raad gaf het college via een amendement van de VVD wel een tekstvoorstel mee waarmee de informatievoorziening richting de raad wordt aangescherpt. De raad wenst in alle fases op de hoogte te worden gehouden over de voortgang van het programma en tijdig worden geïnformeerd als er wijzigingen zijn, zodat hierover vooraf kan worden gesproken.