Brenno de Winter te gast in bibliotheek in Dieren

DIEREN – Donderdagavond 23 september is schrijver, spreker en specialist in cyber security en internet-privacy Brenno de Winter te gast in de Bibliotheek Dieren. Hij neemt bezoekers mee in de digitale jungle van het internet. Wat gebeurt daar eigenlijk allemaal? Is deze wereld wel veilig? Welke sporen laten we achter en wat zijn daarvan de gevolgen?

Nieuwsgierig, onverschrokken, vasthoudend. Met die kwaliteiten laat onderzoeksjournalist en IT-expert Brenno de Winter geregeld van zich horen. Zijn kennis van en ervaring met internetbeveiliging, privacy en halsstarrig tegenwerkende overheden die geen informatie willen delen, maken dat hij een veelgevraagd spreker is. Tijdens de coronacrisis heeft hij juist deze vaardigheden ingezet bij het ontwikkelen van de corona-app; mede met dank aan zijn kennis is deze app één van ‘s werelds meest veilige apps op het gebied van privacy.

De lezing van Brenno de Winter is tevens de aftrap van de workshopreeks ‘Grip op je digitale leven’, die op 30 september start in de Bibliotheek Dieren. ‘Grip op je digitale leven’ is een serie workshops die mensen bewust maakt van de digitale sporen die zijn achterlaten en laat zien hoe ongewenste data verwijdert kan worden.

De bijeenkomst met Brenno de Winter is van van 19.30 tot 21.30 uur in de Bibliotheek Dieren. Toegangskaarten zijn verkrijgbaar via www.bibliotheekveluwezoom.nl/agenda of via de Bibliotheek Dieren, tel. 0313-415476. Kosten zijn 7,50 euro voor leden van de bibliotheek en 10 euro voor niet-leden. Voor plusabonnementhouders is de lezing gratis bij te wonen.