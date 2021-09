VELP – Vrijdagmiddag 17 september rukte de brandweer in Velp uit naar Nieuwstraat voor een dier in nood. Ter plaatste bleek het te gaan om een cavia, die vast was komen te zitten in een speeltoestel. De brandweer demonteerde het speeltoestel om het beestje te kunnen bevrijden, waarna het gevangen werd door het baasje.

Foto: Sarina Scheper/Persbureau Heitink