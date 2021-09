Bouw nieuw clubgebouw Scouting en Rhevak is gestart

RHEDEN – Scouting Rheden en Stichting Rhevak zijn gestart met de bouw van hun nieuwe clubgebouw in de Zuidflank van Rheden. Een nieuw gebouw is nodig, omdat de scouting haar clubgebouw naast het bezoekerscentrum moest verlaten.

De fundering van het nieuwe gebouw is al gereed. Op dit moment worden er wanden geplaatst van panelen uit stro. Deze zijn duurzaam en kunnen snel worden neergezet. Daarnaast worden er bij de bouw hergebruikte bouwmaterialen toegepast, zodat het gebouw zo circulair mogelijk wordt.

Wie interesse heeft, kan de bouw volgen op www.rhedensepioniers.nl. Daar staan foto’s en filmpjes en er is een sponsorpagina waar de medewerking van alle bedrijven op staat. Het is ook nog steeds mogelijk om aan te melden als vrijwilliger of als sponsor van afbouwmateriaal.