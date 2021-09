Boek over Theo Colenbrander uitgebracht

DOESBURG – Onlangs heeft de historische vereniging Stad en Ambt Doesborgh / Streekmuseum De Roode Tooren een nieuw boek uitgegeven. Het is een zeer bijzonder boek geworden, getiteld ‘Theo Colenbrander (1841-1930), Nederlands eerste industrieel ontwerper, een biografie’. Burgemeester Loes van der Meijs kreeg het eerste exemplaar uitgereikt in de Colenbrandersalon van Streekmuseum De Roode Tooren

De publicatie werd samengesteld door Arno Weltens. Weltens deed ruim veertig jaar onderzoek naar Theo Colenbrander, zijn leven en zijn werk. Het boek telt maar liefst 224 pagina’s en is geheel in full-color uitgevoerd met ruim 180 afbeeldingen. De uitgave kwam mede tot stand dankzij financiële bijdragen van Stichting Fonds A.H. Martens van Sevenhoven, Stichting de Gestichten van Weldadigheid Doesburg en de Gemeente Doesburg.

Colenbrander werd op 31 oktober 1841 in de Kerkstraat te Doesburg geboren en overleed op hoge leeftijd op 28 mei 1930 te Laag-Keppel. Naast de geboorte en jeugd in Doesburg wordt in het boek uitgebreid stilgestaan bij zijn verblijf in Parijs tijdens de Wereldtentoonstelling van 1867, zijn werk als architect, de ‘transformatie’ van technisch tekenaar tot sierkunstenaar. Colenbrander was architect, boekillustrator, textiel- en behangontwerper en creëerde prachtige tapijten. Maar Theo Colenbrander is natuurlijk tot ver buiten onze landsgrenzen vooral beroemd geworden als keramiekontwerper voor onder andere de Haagsche Plateelbakkerij Rozenburg, Plateelbakkerij Zuid-Holland in Gouda en Plateelbakkerij RAM in Arnhem.

Het was een bijzondere man. Hij leefde zijn hele leven lang ‘uit een koffer’ en ging van hotel, naar pension of kosthuis. Colenbrander was altijd ‘onderweg’. Uiteindelijk keerde hij weer terug naar de Achterhoek en overleed op 28 mei 1930 in pension bij de familie Berenschot aan de Rijksweg in Laag-Keppel.

Het boek is te koop in de boekhandel en uiteraard in Streekmuseum De Roode Tooren, Roggestraat 9-11-13 te Doesburg. De verkoopprijs bedraagt 17,50 euro

Ook kan men het boek per e-mail bestellen (info@deroodetooren.nl), toegezonden per post zijn de kosten 20 euro.