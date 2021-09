Boef is keurig afgevallen, maar inspectiedienst laat ‘te dik’ hondje niet met rust

DOESBURG – Groot was de verbazing bij Miriam Meihuizen uit Doesburg, toen in februari de Dierenpolitie en de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming na een anonieme tip bij haar op de stoep stonden. Haar hondje Boef was te dik bevonden en moest afvallen. Nu dat is gebeurd, dacht Miriam dat het klaar was, maar haar nachtmerrie is nog steeds niet voorbij. Boef moet onder controle blijven. “Ze houden me als een kleuter in de gaten, alsof ik niet voor mijn hond kan zorgen. Wanneer houdt het eindelijk eens op?”

Even terug naar februari dit jaar. Totaal onverwacht staan twee medewerkers van de Dierenpolitie en de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) bij Miriam op de stoep. Zij waren getipt over hondje Boef: het dier is te dik en moet afvallen. De 7-jarige Boef is een drukke boomer. “Hij is inderdaad stevig, maar dat zijn vooral spieren. Hij rent, vliegt en draaft en is kerngezond. Dat heeft de dierenarts ook bevestigd”, vertelt Miriam.

Ondanks alles werkt Miriam maar mee. Boef gaat aan de bonen en dieetvoeding en is inmiddels 1,8 kilo afgevallen. Hij is nu keurig op het gewicht dat de LID vraagt. En daarmee was voor Miriam de kous af.

Helaas dacht de Inspectiedienst daar anders over. “Ik belde zelf met de inspecteur van de LID om te vertellen dat Boef op gewicht is en dacht dat het dossier nu wel gesloten zou worden. Maar nu willen ze dat ik Boef elke drie maanden laat wegen. Zogenaamd om de vinger aan de pols te houden. Ze stellen me onder curatele. Er komt dus nog geen eind aan deze situatie.”

Dik Nagtegaal, woordvoerder van de LID legt uit waarom dit besluit is genomen: “Bij de betreffende inspecteur zijn serieuze zorgen over een terugval. Daarom willen we graag in de gaten houden dat het hondje niet opnieuw aankomt. Daar hangen we geen datum aan waarop we zeggen ‘dan is het klaar’, dat geeft het idee dat daarna alles weer mag. Er moet vertrouwen komen dat de situatie stabiel is en er geen zorgen meer zijn over een terugval. En dat is op dit moment nog niet het geval.”

Hoewel Miriam tot nu toe heeft meegewerkt aan alles wat de LID van haar vroeg, is inmiddels de maat vol. “Ik kan het niet meer. Door de stress gaat mijn gezondheid achteruit en mijn arts heeft gezegd dat dit moet stoppen. Ik wil niet elke paar maanden naar de dierenarts en heb gezegd daar niet aan mee te werken. Maar wat gebeurt er dan? De inspecteur heeft al gedreigd met juridische stappen en ik ben constant bang dat ze een keer op de stoep staan.”

Volgens Dik Nagtegaal hoeft Miriam echt niet bang te zijn dat Boef zomaar wordt meegenomen, maar hij raadt haar wel aan mee te werken: “Er zitten zeker geen dwangmiddelen achter. Als mevrouw gewoon naar de controle gaat, is er niets aan de hand. Als ze dat weigert, zou de inspecteur eventueel een bestuursrechtelijke procedure kunnen beginnen. Maar dan heb je het over een mogelijke boete, je raakt je hond echt niet zomaar kwijt in Nederland. En bovendien is daar op dit moment echt nog helemaal geen sprake van.”

Ondertussen is Miriam vermoeid, maar nog steeds strijdlustig. Ze voelt zich gesterkt door de steun die ze krijgt, van buren, andere baasjes en wildvreemden die haar verhaal in Regiobode lazen. “Het is hartverwarmend hoeveel reacties ik heb gehad. Ik kreeg kaartjes, bloemetjes en wordt nog steeds tijdens het uitlaten regelmatig aangesproken. Mensen willen weten hoe het met Boef is.” Eén van de buren is zelfs een petitie gestart, die bijna 1800 keer is ondertekend. Die is aangeboden aan de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming, maar daar is volgens Miriam niets mee gedaan. “Mocht het tot in de rechtbank komen, dan zit half Doesburg daar naast me. Maar zover moet het helemaal niet komen, het moet gewoon stoppen.”