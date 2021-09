Bloemenpracht in roofvogeltuin De Havikshof

KLARENBEEK – Het is even een rustig moment in de roofvogeltuin De Havikshof aan de Oudhuizerstraat in Klarenbeek. Juist heeft valkenier/hovenier Tjipke Zuidema een gezelschap van Zonnebloemgasten uitgewuifd. De groep was in de buurt op vakantie en kwam met begeleiders even de tuin bekijken. Ze waren vol lof wat hier allemaal te zien is. Naast de roofvogels die de bezoekers wat argwanend aankijken is er dit jaar door het gunstige tuinweer een uitbundige bloei, vooral van oranje begonia’s, te zien. Niet alleen in de tuin, maar ook in het naast de grote vijver achterin het tuincomplex. Zuidema is er zelf ook zeer tevreden over.

Bij de wandeling door de grote tuin, met gepaste afstand van de roofvogels die wel aangelijnd zijn, maar het blijft toch oppassen, pikt de hovenier links en rechts een bloem tussen het groen. Het is een roze bloemetje, die springbalsemien wordt genoemd. Deze bloem overwoekerde een groot deel van de tuin en Zuidema heeft er alles aan gedaan om de balsemien kwijt te raken. Dit lukt hem grotendeels.

Bij binnenkomst van de tuin krijgt de bezoeker meteen een grote bloemenpracht van bloeiende begonia’s te zien. Jaren geleden begon Zuidema met een paar en door kwekerskunst hangen en staan nu vele planten die fraai oranje bloeien.

Zuidema is een vlotte prater die de bezoeker overstelpt met informatie over alles wat hier groeit en bloeit. De roofvogels zitten rustig in hun behuizing. Vooral de uilensoorten zijn overdag niet actief. De valkenier is een beetje boos over de nieuwe regels betreffende de huisvesting van vogels die binnenkort worden ingevoerd. Hij vindt dit te gek voor woorden, maar krijgt er wel mee te maken. Het gaat hem flink geld kosten om de veranderingen door te voeren.

De Klarenbeker heeft inmiddels al een landelijke bekendheid gekregen. Bekende tuinliefhebbers komen graag kijken in de tuin waar Zuidema veel exoten heeft geplant. Vaak boompjes die men maar zelden ziet. Maar hij let er ook op dat de boompjes niet alleen mooi bloeien of een aparte vorm hebben maar ook in de herfst mooie kleuren. Zijn tuin staat er om bekend dat vanaf oktober De Havikshof fraai geel, rood en bruin kleurt.

Langs de boorden van de grote vijver bloeien plantensoorten die houden van vocht en fraaie blauwe en witte bloemen te zien geven. Zuidema moet ieder jaar met de lieslaarzen de vijver in om de planten wat in toom te houden. Snel zou anders de vijver dichtgroeien. In de vijver bloeien witte waterlelies. Roze of rode vindt hij minder mooi en die gaat hij dan ook verwijderen.

In de tuin zijn ook prachtige hortensiasoorten te zien die beginnen te kleuren voor de komende herfst. Bezoekers kunnen ook uitrusten in het fraai tuinprieeltje bij de blauwe regen. Deze tuin is ook een eldorado voor zangvogels die hier graag een nestje maken.

Bijzonder in de tuin zijn de fluweelbomen die aan de boorden van de vijver staan. Zuidema zegt er over: “Het zijn prachtige boompjes. Mooi gevormd en de bloemen die er aan komen zijn ook prachtig. Ik heb een paar soorten. Maar in de tuin kun je de fluweelboom niet hebben. Je krijgt er veel opslag van. Te lastig. Hier aan het water kan het prima.”

Zuidema heeft deze zomer geen klagen gehad over bezoekers maar verwacht in de komende maanden nog heel wat tuin- en vogelliefhebbers. Tot eind augustus was hij iedere dag open en in de komende maanden tot 1 november alleen op zaterdag en zondag van 13.00 tot 16.30 uur.

Foto:Martien Kobussen

Bij de foto: Roofvogels en bloemen blijken een prima combinatie in de Klarenbeekse tuin