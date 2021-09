Biljart SC Klarenbeek van start

KLARENBEEK – In de week van 6 september gaat het nieuwe biljartseizoen van SC Klarenbeek weer van start. Iedereen die geïnteresseerd om lid te worden is welkom om een keer te komen kijken op de avonden vanaf 19.00 uur. Meer informatie is ook te verkrijgen via één van de bestuursleden.

Tonnie Brugman, tel. 06 – 51502157, Roel Buitenhuis tel. 06-24501787 of via Miek Verheul, tel. 06-57114698.