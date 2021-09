Bijeenkomst Hortus Aquatilis

DIEREN – Aquariumvereniging Hortus Aquatilis in Dieren heeft dinsdag 5 oktober Hans Meulblok en Theo van Megen te gast. Zij verzorgen een lezing getiteld ‘Wat hebben wij een mooie hobby’, waarin alle facetten van het houden van een aquarium, terrarium of vijver voorbij komen. De heren kregen medewerking van diverse keurmeesters en districten en gebruikten veel eigen materiaal. Alle categorieën die door de NBAT worden onderscheiden, komen aan bod. Diverse landelijke kampioenen passeren de revue. Het is verbazend wat zij hebben weten te creëren binnen de wanden van hun aquaria, terraria en vijvers. De bijeenkomst begint om 20.00 uur en vindt plaats in de Oase in Dieren. De toegang is gratis.