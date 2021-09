Bibliotheek Dieren start gespreksgroep over lokale geschiedenis

DIEREN – Voor een nieuw op te richten gespreksgroep zoekt de bibliotheek mensen die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van Dieren en omgeving. Onder de noemer de ‘Tafel van Toen’ is dinsdag 14 september van 10.00 tot 12.00 uur in de Bibliotheek Dieren een gratis startbijeenkomst. Wencel Maresch, bekend van zijn historische bijdragen in Regiobode, is 14 september te gast om enkele markante historische gebeurtenissen uit de streek te delen. Daarna wordt besproken hoe de gespreksgroep na deze startbijeenkomst vorm en inhoud kan krijgen.

De bedoeling van de gespreksgroep is om met gelijkgestemden herinneringen op te halen over vroeger én op zoek te gaan naar achtergrondverhalen. Er zijn tegenwoordig zo veel bronnen beschikbaar. Wat is bijvoorbeeld de geschiedenis achter het Hof te Dieren? Hoe zit het met de geschiedenis van kunsthandel Katz? En, hoe zag de Zutphensestraatweg eruit in Spankeren eruit in 1859?

De startbijeenkomst de ‘Tafel van Toen’ is dinsdag 14 september van 10.00 tot 12.00 uur in de Bibliotheek Dieren. Meedoen is gratis. Voor meer informatie over en/of aanmelden voor deze startbijeenkomst of de op te richten gespreksgroep kan contact worden opgenomen met Ilse Paulus, lees/mediacoach van de Bibliotheek Veluwezoom, via ilse.paulus@bibliotheekveluwezoom.nl of tel. 06-44 29 41 85. Aanmelden kan daarnaast ook via www.bibliotheekveluwezoom.nl/agenda.