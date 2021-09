Beweging voor oudere dames

HALL – De gymclub voor oudere dames in De Wheme in Hall is weer gestart. Onder deskundige leiding kunnen hier tot op hoge leeftijd de spieren worden logemaakt. De dames starten om 13.30 uur en sporten dan, ieder naar hun eigen vermogen, maximaal 45 minuten. Daarna wordt er onder het genot van een kopje thee nog wat nagepraat. De contributie wordt zo laag mogelijk gehouden. Het seizoen loopt van september tot en met april en wordt afgesloten met een gezellig uitje met diner. Dames die mee willen doen, zijn welkom om eerst een keer vrijblijvend mee te trainen en de sfeer te proeven. Meer informatie is ook verkrijgbaar bij Dinie de Vries – Maatman, tel. 0313-652586 of brunodevries@hetnet.nl.