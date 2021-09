Begraafplaats de Pinkel geopend tijdens Monumentenweekend

RHEDEN – Begraafplaats de Pinkel in Rheden is zaterdag 11 en zondag 12 september geopend in het kader van de Open Monumentendagen. Bezoekers zijn beide dagen tussen 12.00 en 17.00 uur welkom op de historische begraafplaats aan de Pinkelseweg. Vrijwilliger en kennis van de begraafplaats Ale Hartgers maakte twintig bordjes met informatie, die hij bij bijzondere graven plaatst. Hierop kunnen belangstellenden alles over het desbetreffende graf lezen. Zondag is Hartgers zelf present om met bezoekers in gesprek te gaan en vragen te beantwoorden.