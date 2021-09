Autoritje over de Posbank waarschijnlijk snel verleden tijd

GEM. RHEDEN / ROZENDAAL – Auto’s en motoren zijn in de toekomst niet meer welkom op de Posbank. Dat hebben de colleges van de gemeente Rheden en Rozendaal en Natuurmonumenten op dinsdag 14 september besloten. “Het is de enige keuze waarbij we alle onderliggende problematiek kunnen aanpakken”, aldus wethouder Ronald Haverkamp van Rheden.

“Een pittig besluit, maar we zijn er ook wel aan toe”, zegt wethouder Simon Warmerdam van de gemeente Rozendaal. Hij doelt hiermee op de toenemende verkeersdrukte op de Posbank, die steeds grotere gevolgen heeft voor het natuurgebied en het feit dat hier al sinds de jaren 80 over gesproken wordt. “Het is tijd dat we nu maatregelen nemen.”

In de zoektocht naar de juiste oplossing zijn de afgelopen zomer drie scenario’s opgesteld, variërend van het controleren van de verkeersstromen door middel van slagbomen op drukke dagen tot de meest rigoureuze oplossing: volledige afsluiting van het gebied voor gemotoriseerd verkeer. Bewoners, gebruikers, ondernemers en belangenorganisaties werd gevraagd welke problemen zij het liefst opgelost zouden zien.

Uit dit onderzoek rolden vijf thema’s: het versterken van de natuurwaarden, ruimte en stilte rond de Posbank, toegankelijkheid en gastvrijheid, verbinding met de Veluwezoom en goede basisvoorwaarden, zoals betaalbaarheid en veiligheid. “We hebben deze vijf thema’s naast de drie scenario’s gelegd en de enige logische keuze was scenario C: volledige afsluiting voor gemotoriseerd verkeer”, zegt wethouder Ronald Haverkamp van de gemeente Rheden.

Voorwaarde is voor de colleges wel dat er een makkelijk alternatief komt voor ouderen en mensen die slecht ter been zijn en daarom komt er een busverbinding tussen station Rheden en het Paviljoen. “De gastvrijheid moet blijven, bezoekers worden alleen anders getransporteerd”, aldus Warmerdam.

Scenario C kan worden uitgevoerd voor 1,7 miljoen euro, waarvan 1,5 miljoen wordt verwacht uit de VeluweDeal, een Rijkssubsidie. De gemeenten moeten zelf gezamenlijk 2 ton bijdragen.

Draagvlak

Uit het onderzoek is gebleken dat een ruime meerderheid van de ondervraagde belangenorganisaties ook voor deze variant gaat. “Van de 45 uitgenodigde organisaties hebben er 35 gereageerd. Van hen kiest 75 procent voor dit scenario”, aldus Haverkamp. De organisaties met een andere voorkeur zijn bijvoorbeeld de ANWB en clubs voor motorrijders. “De meeste lokale organisaties zijn het eens met onze keuze.”

Jeroen de Koe van Natuurmonumenten heeft altijd gehoopt dat scenario C er uit zou rollen en is blij met de voorkeur van de colleges. “Maar ik ben vooral blij met de brede steun van de omgeving.”

Van de organisaties met een voorkeur voor afsluiting, was bovendien nog eens 90 procent voor het upgraden naar een variant C+, waarbij twee nieuwe transferia worden aangelegd langs de A348 en er twee permanente busverbindingen komen door het gebied. “Deze variant is op dit moment niet haalbaar, vooral om ruimtelijke en financiële redenen. We willen het wel als een stip op de horizon beschouwen”, aldus Haverkamp.

Definitief besluit

Nu de colleges en Natuurmonumenten hun keuze hebben gemaakt, zijn nu de gemeenteraden aan zet. Op 19 oktober neemt de Rhedense raad een besluit over de scenariokeuze, op 2 november behandelt de raad in Rozendaal het onderwerp. Als de raden ook akkoord gaan, wordt het scenario uitgewerkt in een masterplan, dat in januari opnieuw voor besluitvorming naar de gemeenteraden gaat. Als alles doorgaat, moeten de maatregelen uiterlijk eind 2023 zijn uitgevoerd om aanspraak te kunnen maken op de subsidie.