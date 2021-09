Auto in de greppel in Spankeren

SPANKEREN – Donderdagavond 23 september is een auto in de greppel beland in Spankeren. Rond 20.00 uur kwam een groene Subaru van de Weg door Van Rhemenshei richting de Broekdijk rijden. Toen de bestuurder de bocht naar links wilde maken, had de auto geen grip en schoot schuin rechtdoor de greppel in. De twee inzittenden kwamen met de schrik vrij.

Foto: Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink