Antoon van Buren uit Doesburg brengt boek uit

DOESBURG – Op vrijdag 27 augustus is het nieuwe boek ‘Gedachtenkreukels – Korte verhalen over het leven met al haar verwonderingen’ van Antoon van Buren verschenen. Deze verhalenbundel wordt uitgegeven door Uitgeverij Boekscout.

Gedachtenkreukels omvat een scala aan korte verhalen, waarbij de auteur erin is geslaagd om in elk verhaal een hele setting te creëren, met details en al. Er gebeurt altijd iets interessants, met soms onverwachte wendingen. De bijvoeglijk naamwoorden waarmee hij strooit, maken het geheel levendig. Persoonlijke aangedikte verhalen over zijn jeugd en over zijn werk als gemeenteambtenaar, worden afgewisseld met actuele onderwerpen. De auteur verwondert zich vaak over hoe dingen gaan, waar logica soms ver te zoeken is. Hij spreekt de lezer soms rechtstreeks aan, en dat zorgt voor een vleugje humor, want, vindt hij, “je moet jezelf niet te serieus nemen”.

Antoon van Buren (1961) komt uit een fruittelersgezin en is opgegroeid in Tull en ’t Waal, een dorpje aan de Lek, nabij Utrecht. Als jochie was hij ervan overtuigd dat hij ooit het bedrijf van zijn vader zou overnemen. Maar helaas lopen dingen in het leven niet altijd zoals je zou willen. Hij dient inmiddels alweer ruim vijfendertig jaar ‘de publieke zaak’, waarvan de laatste drie decennia bij de gemeente Doesburg. Gedachtenkreukels is zijn eerste verhalenbundel.