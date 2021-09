Ansichtkaartenproject genomineerd voor De Gelderse Roos

REGIO – Het ansichtkaartenproject ‘IJsselhoeven, Schoonheid en Troost’, dat in het voorjaar van 2020 werd opgezet door de Stichting IJsselhoeven, is genomineerd voor De Gelderse Roos. Dit is de tweejaarlijkse Erfgoedprijs van de provincie Gelderland.

Voor dit project gingen professionele en amateurfotografen op pad in de IJsselvallei. De mooiste foto’s, allemaal herkenbare beelden van agrarisch erfgoed, kwamen als ansichtkaart beschikbaar voor iedereen in de IJsselvallei. Om jong en oud een hart onder de riem te steken tijdens de coronapandemie. Daarnaast zorgden ze ervoor dat de stichting in beeld bleef bij vrijwilligers en sympathisanten. In het verlengde van dit project werd eenieder uitgenodigd zijn ervaringen in deze bizarre tijden op en rond eigen erf te delen via www.ijsselhoeven.nl

Voortbordurend op de ansichtkaarten bracht Stichting IJsselhoeven een boekje uit, getiteld ‘Voorjaar 2020, ervoor en erna’. Naast de ansichtkaartfoto’s werden daarin verhalen en artikelen over het verleden, heden en de toekomst opgenomen. Bijvoorbeeld over eerdere pandemieën, zoals de MKZ-crisis die de IJsselvallei 20 jaar geleden hard trof. Of over de toekomst van het platteland na de coronacrisis.

Na een eerste selectie is dit één van de 24 Gelderse projecten die in aanmerking komen voor deze prijs. Er is zowel een juryprijs als een publieksprijs. Op de site van Erfgoed Gelderland kan tot 1 oktober een stem worden uitgebracht op één van de genomineerden: erfgoedgeldeland.nl/formulieren/stemmen.