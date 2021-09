Afdelingsavond van Vrouwen van Nu

EERBEEK – Maandag 27 september is er om 19.30 uur weer een afdelingsavond van de Vrouwen van Nu Eerbeek/Hall. Dit keer krijgen zij te horen wat muziek, en met name bewegen door de muziek, met het brein doet. Erik Scherder, een bekende neuropsycholoog, onderzocht het positieve effect van muziek op de hersenconditie.

Deze presentatie is ontwikkeld in samenwerking met een choreograaf en danskunstenaar en gebracht door één van de medewerkers van Remedica. De bijeenkomst wordt gehouden in het Tjark Riks centrum aan de Dericxkamp in Eerbeek. Aanmelden kan bij Mien Wensink. Dit keer zijn alleen leden welkom, de volgende keer hoopt de afdeling weer gasten te kunnen ontvangen.