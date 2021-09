Aanhouding na vechtpartij in Doesburg

DOESBURG – Een vechtpartij in de Margrietstraat in Doesburg is maandagavond 6 september flink uit de hand gelopen. Rond 20.00 uur raakten meerdere mensen slaags met elkaar, daarbij was een grote groep mensen op straat. De politie heeft ingegrepen en daarbij een 39-jarige man aangehouden. Volgens omstanders werd er gedreigd met een voorhamer, hier gaat de politie onderzoek naar doen. Eén persoon heeft aangifte gedaan wegens mishandeling.

Maandagavond is in de Margrietstraat een 39-jarige man aangehouden bij een vechtpartij tussen meerdere personen op straat. Ook is er een fiets vernield, aldus de politiewoordvoerder. Of dit gebeurd is met de voorhamer wordt door de politie nog onderzocht.

Foto: Persbureau Heitink