Zwieren op Rhedense kermis

RHEDEN – Jong en oud heeft zich afgelopen weekend weer vermaakt op de Rhedense kermis. Op het Mr. B. van Leeuwenplein stonden allerlei spectaculaire attracties opgesteld en iedereen kon dan ook naar hartelust zwaaien en zwieren, een gokje wagen bij de spelletjesautomaten of iets lekkers halen bij een van de traditionele eetkramen.

Er was nog even onenigheid tussen twee groepen jongeren, maar door ingrijpen van de politie werd dat al gauw gesust. De meeste mensen die naar de kermis kwamen, deden dat om plezier te maken en dát is goed gelukt.

Foto: Han Uenk