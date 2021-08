Zonnebloem Loenen naar bedrijvenpark Veldhuizen

LOENEN – Het weer zat gelukkig mee en daarom kon de wandeling van de Zonnebloem Loenen met haar vrijwilligers en rolstoel-gasten doorgang vinden. Dit keer was er een bijzonder doel. Max van Oorspronk was benaderd met de vraag of de groep een wandeling mocht maken en tevens kijken hoe het MOB-complex op dit moment benut wordt. Max heette de vrijwilligers en haar gasten welkom met een kop koffie en gaf daarna zelf een mooie, interessante rondleiding met veel uitleg. Er zitten momenteel 52 huurders en er werken zo’n 120 mensen, waarvan 80 procent uit de nabije omgeving komt. Veldhuizen is het groenste bedrijvenpark in Nederland.

Na afloop werd Max van Oorspronk dan ook met een kaart en bos bloemen heel hartelijk bedankt namens allen. De gasten kregen tot slot nog een boekje, waarin de geschiedenis van het complex beschreven staat. Daarna werd aan terugtocht naar Loenen begonnen met nog wel even een drinkpauze. Het was weer een zeer geslaagde activiteit van de Zonnebloem afdeling Loenen, mede dankzij de vrijwilligers.

Foto: Jozien Evers