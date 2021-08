Zomerprogramma bij de bibliotheken

BRUMMEN/EERBEEK – De bibliotheken in Eerbeek en Brummen bieden deze zomervakantie leuke activiteiten voor kinderen in elke leeftijdsgroep. Zo kunnen ze bijvoorbeeld sporten met de bieb, zelf een insectenhotel bouwen of chillen tijdens de popcornmiddag. Elke week staat een ander thema centraal. Nieuw bij de bibliotheek in de maanden juli en augustus is de Ta(a)lentenbieb. Dit diverse en educatieve programma biedt tal van gratis activiteiten aan voor kinderen van verschillende leeftijden. Denk bijvoorbeeld aan het maken van een eigen fantasiemachine of een monster maken of een schrijfworkshop. De allerkleinsten kunnen gezellig met bijvoorbeeld ouders of grootouders naar de Gele Verhalenbus. Zo ontdekken kinderen het plezier van lezen en voorlezen.

Een overzicht van alle activiteiten is te vinden op www.bibliotheekbrummenvoorst.nl, waar kinderen zich ook kunnen inschrijven. Deelname is gratis voor zowel leden als niet-leden van de bibliotheek.