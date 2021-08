Zomer in Gelderland op vrijdag 6 augustus in Drempt

DREMPT – Knallen met zijn allen! Dat is het motto van het team uit Drempt, dat op vrijdag 6 augustus meedoet aan Zomer in Gelderland. In deze uitzending staat De Graafschap centraal en het decor zal dan ook mooi blauw-wit gekleurd zijn.

In 2016 was Drempt al een van de deelnemers aan het populaire televisieprogramma en die uitzending stond als een huis. Reden voor Omroep Gelderland om Drempt nogmaals te vragen mee te doen, maar de Dremptenaren sloegen dat aanbod in eerste instantie af. “Die dag was zo’n succes en zo’n groot feest, dat zouden we nooit kunnen evenaren”, vertelt Bertram Larink. En toch, toen een paar weken geleden de telefoon opnieuw rinkelde, ging hij overstag. “Het programma heeft nu een nieuwe opzet en we kunnen er, op een andere manier, weer een feestje van maken.” Larink vroeg een paar dagen bedenktijd om te kijken of hij een team kon samenstellen, maar met een paar uur was het rond. “Iedereen is enthousiast en heeft zin om samen weer iets op te pakken.”

Het team van Drempt bestaat naast Larink uit coach Mark Besselink, Jinte Verstege, Mintje Osinga, Bart Jansen, Tobias Haagsma, Sabine Geurts, Mieke Zenhorst, Lisette Torn Broers, Sigrid Bremer en Lynn Wonnink. Besselink had zichzelf niet per se in de rol van teamcaptain gezien, maar Larink denkt juist dat die taak hem heel goed af zal gaan. “Mark blijft altijd rustig. Hij is een manusje van alles en een goed aanspreekpunt.” Er is bewust gezocht naar een breed team, met leden van alle leeftijden: de jongste is 15, de oudste loopt tegen de 50. De samenwerking is geweldig en volgens de heren ‘zegt een half woord drie hele zinnen’. Daarnaast staat op verschillende adressen een thuisteam paraat dat via de webcam opdrachten uit zal voeren.

Terwijl deze teamleden zich voorbereiden op hun televisie-optreden, wordt er achter de schermen al druk gewerkt aan de voorbereidingen. Zo wordt er een flink decor gemaakt, van niet minder dan stadion de Vijverberg. “Onze opdracht is opgehangen aan het feit dat Klaas Jan Huntelaar hier is geboren”, vertellen Larink en Besselink. Toegegeven, hij heeft daar maar 6 weken gewoond, maar zijn roots liggen dus echt in Drempt. Huntelaar begon zijn carrière bij de Superboeren in Doetinchem en dus staat De Graafschap centraal. De Vijverberg wordt nagemaakt, inclusief De Spinnekop, er worden papier maché ballen gemaakt en voor het publiek wordt een blauw-wit tenue geregeld. “Ja, dat wordt allemaal zelf gemaakt. Hoe meer we zelf doen, hoe meer punten we scoren.” Net als vijf jaar geleden, helpt het hele dorp mee. Er worden materialen geregeld, naaisters zijn druk bezig met de kleding, achter het huis van Larink staat een half afgetimmerde tribune waarvoor regelmatig aanhangers met bouwmateriaal worden gebracht en tijdens het gesprek loopt de schilder binnen met de mededeling dat hij nog blauwe verf beschikbaar heeft. “Hoe mooi is het dat iedereen zijn ei hierin kwijt kan?”

Het gaat de Dremptenaren dan ook helemaal niet om de winst, maar om de gezelligheid en saamhorigheid in het dorp. “We spelen voor het Dorpshuis en het Hessenhuus, maar zien onze deelname vooral als een soort openingsfeest. Na maanden van stilte is iedereen er wel aan toe om elkaar weer te zien”, vertelt Larink. “Dat merken we nu al bij de voorbereidingen. We hebben zoveel plezier met het bij elkaar zoeken van de spullen. Het is een grote chaos, we moeten nog een eregast zien te regelen, maar alles komt goed en het wordt ongetwijfeld weer een groot feest.”

Omdat er nu een beperkt aantal inwoners aanwezig kan zijn in het publiek, gooit het Dorpshuis het terras open. Hier kan ook nog zo’n 150 man terecht om de uitzending op groot scherm te volgen. “Thuis kijken is ook leuk, maar dan mis je toch de verbinding. Op het terras is veel gezelliger. Zomer in Gelderland wordt voor ons één groot weerzien met elkaar!”

Zomer in Gelderland wordt op vrijdag 6 augustus live uitgezonden vanaf het de parkeerplaats bij het Dorpshuis. De uitzending begint om 18.20 uur en wordt daarna ieder uur herhaald. Het Dremptse team is te volgen via www.facebook.com/zomeringelderlanddrempt.

Foto: Bertram Larink en teamcaptain Mark Besselink zijn klaar voor Zomer in Gelderland

In het Omroep Gelderland-programma Zomer in Gelderland gaan presentatoren Frank Oosterwegel en Lisanne Halleriet op reis door de provincie om op zoek te gaan naar het ‘leukste dorp van Gelderland.’ Het programma ziet er dit jaar door corona wel wat anders uit. Zo is er geen parade, waarin verenigingen in voorgaande jaren altijd de kans kregen om zich te presenteren, maar er zijn nieuwe programmaonderdelen, waaronder een stormbaan waarbij teams uit verschillende dorpen tegen elkaar strijden. Naast het spelelement zijn er gesprekken met bijzondere inwoners van het dorp.

Waar voorheen een zo groot mogelijk publiek op de been werd gebracht, kunnen er nu maximaal 150 mensen komen kijken. Er wordt een tribune opgebouwd met vaste plekken en wie erbij wil zijn, dient zich vooraf aan te melden via http://ogld.nl/v6a.