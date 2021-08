Zomer in Gelderland op 12 augustus in Hall

HALL – Hoewel Hall natuurlijk een uniek dorp is, blijkt dat er elders op de wereld zeker 19 andere plaatsjes zijn die zo heten. Die dorpen vormen de kern van de opdracht die het Hallse team gaat uitvoeren tijdens de uitzending van Zomer in Gelderland op donderdag 12 augustus.

Het is de bedoeling dat ‘vertegenwoordigers’ van deze landen, uitgedost in traditionele klederdracht, in Hall verschijnen voor een diner in de tuin van landhuis het Leusveld, dat het decor gaat vormen van deze uitzending. “Een flinke klus”, vertelt Lammert Hissink, secretaris van Hall Leeft en een van de initiatiefnemers van de deelname. “Inmiddels is er misschien al wel vijftig man bezig met het bouwen van decors, maken van kleding en versiering voor de tribune.”

Hissink maakt zelf geen deel uit van het kernteam dat op televisie komt, liever houdt hij zich bezig met de coördinatie en communicatie met Omroep Gelderland. Het team bestaat uit Henry Leeflang, Marion Visschers, Ingrid Lenderink, Jolanda Aantjes, Jeroen van Wessel, Johan Welmers, Margriet Wartena, Timo Wijgman, Celine Leeflang en John van Zadelhoff. “Een afwisselend team, jong en oud, denkers en doeners”, vat Hissink samen. Over de samenstelling is dan ook goed nagedacht. Het zijn allemaal mensen die de kar kunnen trekken, met connecties en ideeën.

Daarnaast krijgt het kernteam ondersteuning van het thuisteam, dat op negen adressen via een videoverbinding meespeelt. Wat ze precies voor opdrachten uit moeten voeren in de uitzending, dat blijft tot de dag zelf een verrassing. Hier doet Hissink zelf een duit in het zakje, samen met de kinderen. “Het is handig om jonge mensen in het team te hebben, die zijn sneller als er iets moet worden opgezocht op internet”, lacht hij.

Er wordt hard gewerkt aan de voorbereidingen. Er wordt gezaagd, getimmerd en geschilderd om landhuis Het Leusveld na te maken. “In 3D en op schaal natuurlijk”, aldus Hissink. “En we doen zoveel mogelijk zelf. Een klokje kunnen we wel kopen, maar zelf maken is toch veel mooier?” Dat geldt ook voor de kleding, waar een naaigroep al druk mee is, en de versiering van de tribune. “Hoe meer je zelf doet, hoe meer punten je krijgt. Maar het gaat ons niet per se om de overwinning, meer om de verbinding en het samen uitvoeren van de opdrachten.” Hissink merkt veel enthousiasme in het dorp. “Alles heeft anderhalf jaar stilgelegen en je merkt dat mensen weer enthousiast zijn om iets samen te doen.” Mocht Hall toch een geldbedrag in de wacht slepen, dan wordt dat besteed aan een boombank rond een nog te planten herinneringsboom in de nieuwe wijk Wheemekamp.

Hoewel niet iedereen letterlijk mee kan doen op de avond zelf en er een beperkt aantal mensen op de tribune kan plaatsnemen, hoopt Hissink dat het hele dorp meedoet. “We willen de verenigingen laten zien met behulp van versiering op de tribune. We hopen dat inwoners van het dorp hun huizen en straten versieren. Het is de bedoeling dat onze nieuwe Hallse vlag voor de dag van de uitzending beschikbaar is, dus we hopen dat die dan volop wappert!”

Zomer in Gelderland wordt op donderdag 12 augustus live uitgezonden vanaf het voetbalveld van SHE in Hall. De uitzending begint om 18.20 uur en wordt daarna elk uur herhaald. Volg het Hallse team via www.facebook.com/zomeringelderlandhall.

Foto: Het Hallse team dat op 12 augustus te zien is in Zomer in Gelderland

In het Omroep Gelderland-programma Zomer in Gelderland gaan presentatoren Frank Oosterwegel en Lisanne Halleriet op reis door de provincie om op zoek te gaan naar het ‘leukste dorp van Gelderland.’ Het programma ziet er dit jaar door corona wel wat anders uit. Zo is er geen parade, waarin verenigingen in voorgaande jaren altijd de kans kregen om zich te presenteren, maar er zijn nieuwe programmaonderdelen, waaronder een stormbaan waarbij teams uit verschillende dorpen tegen elkaar strijden. Naast het spelelement zijn er gesprekken met bijzondere inwoners van het dorp.

Waar voorheen een zo groot mogelijk publiek op de been werd gebracht, kunnen er nu maximaal 150 mensen komen kijken. Er wordt een tribune opgebouwd met vaste plekken en wie erbij wil zijn, dient zich vooraf aan te melden via http://ogld.nl/v6a.