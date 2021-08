Zelf een bekertje biologische melk tappen

ANGERLO – Op de grens van Doesburg en Angerlo ligt landgoed Bingerden. Daar staat, naast het landhuis, ook de biologische boerderij De Klaver van de familie Van der Cruijsen. Hier is biologische rauwe melk verkrijgbaar via een melktap, die vrijdag 30 juli feestelijk werd geopend. Deze eer viel ten beurt aan de twee zoons des huizes, voor de gelegenheid gehuld in koeienpakjes. In de melktap wordt de melk gekoeld opgeslagen en kan door passanten zelf worden getapt. Een bekertje om direct op te drinken, of literflessen voor thuis. De flessen zijn schoon te maken en kunnen opnieuw worden gebruikt. De melktap is 7 dagen per week geopend van 8.00 tot 21.00 uur.

Foto: Hanny ten Dolle