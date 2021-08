Zangers gezocht voor Brummens koor

BRUMMEN – Het Nieuwe Koor in Brummen is op zoek naar nieuwe leden.

Het zangkoor bestaat uit een enthousiaste dirigente en 18 koorleden gevormd door sopranen, tenoren, alten en bassen.

Het repertoire kent voornamelijk spirituele liederen uit meerdere tradities, culturen en talen.

Op vrijdagmorgen repeteren zij van 9.45 tot 11.00 uur in een sfeervolle ruimte in Brummen, met een kop koffie of thee na afloop. Voor meer informatie en aanmelding mail naar fbraat@gmail.