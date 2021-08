Woonservice IJsselland en gemeente Doesburg tekenen convenant woningaanpassingen

DOESBURG – De gemeente Doesburg en Woonservice IJsselland hebben afspraken gemaakt om de kosten van woningaanpassingen terug te dringen. Deze zijn onlangs vastgelegd in een convenant dat vertegenwoordigers van beide partijen tekenden.

De gemeente Doesburg en Woonservice IJsselland (WIJ) faciliteren inwoners met specifieke woonbehoeften, zodat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Daarvoor zijn soms kostbare woningaanpassingen nodig. Om te zorgen dat de aanpassingen optimaal worden ingezet, maakten de corporatie en de gemeente afspraken. Bijvoorbeeld over het toewijzen van aangepaste huurwoningen aan nieuwe bewoners en over vergoeding van de aanpassingen. “Door deze afspraken zullen de kosten voor zowel de gemeente als WIJ teruggedrongen worden en kunnen bewoners van huurwoningen sneller geholpen worden”, aldus wethouder Birgit van Veldhuizen van de gemeente Doesburg.

Één van de afspraken in het convenant is dat levensloopgeschikte en rolstoelgeschikte woningen die vrijkomen, bij voorrang worden toegewezen aan mensen die hiervoor een verhuisindicatie hebben gekregen. “Hierdoor worden kostbare woningaanpassingen optimaal hergebruikt en hoeven gewone woningen niet verbouwd of aangepast te worden met bijvoorbeeld een traplift”, aldus Ron Droste van WIJ. De meeste nieuwbouwwoningen van WIJ zijn al toekomstbestendig ingericht.

Bij het maken van de afspraken gaan de gemeente en WIJ uit van de Wmo. Daarin staat dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig moet kunnen wonen in de eigen leefomgeving, mee moet kunnen doen en zelfredzaam moet kunnen zijn. De gemeente zorgt voor maatschappelijke ondersteuning, zoals een woningaanpassing. Maar het wonen in een passende woning is een gedeelde verantwoordelijkheid van de bewoner, de gemeente en de woningcorporatie. Het convenant moet voor duidelijkheid zorgen over de mogelijkheden en maakt het gemakkelijker om tot een snelle oplossing te komen voor de bewoner.

Sommige kleine woningaanpassingen, zoals eenhendelmengkranen en antislipvloeren in badkamers, worden zo nodig standaard door WIJ geleverd. Huurders met een grotere behoefte aan een woningaanpassing kunnen zich melden bij de gemeente voor een intakegesprek. De gemeente bekijkt met de bewoner de wensen en mogelijkheden. Op basis van de wet wordt beoordeeld welke aanpassing nodig is. Afhankelijk van de situatie van de bewoner wordt in sommige gevallen gevraagd om een eigen bijdrage te betalen.

Foto: Saskia Hakstege, Directeur Bestuurder Woonservice IJsselland en rechts wethouder Birgit van Veldhuizen