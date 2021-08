Win 100.000 euro om je dorp of stad groener te maken

REGIO – Wie een ontwerp heeft om zijn dorp groener te maken, maakt kans op 100.000 euro om dit plan uit te voeren. Plannen kunnen worden ingediend in de Challenge Groene Icoonprojecten van provincie Gelderland.

Het gaat niet goed met de natuur in Nederland; de biodiversiteit holt achteruit. Daarnaast moeten we ons beter voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering. Droogte, hitte en hevige regenval komen steeds vaker voor. Gedeputeerde Peter Kerris legt uit : “We hebben meer groen en minder steen nodig in onze dorpen en steden. We dagen mensen uit hun woonomgeving groener te maken. Een groene stad of dorp draagt bij aan de biodiversiteit én is beter voorbereid op het veranderende klimaat met hete zomers, hevige stortbuien en natte winters.”

Met de Challenge Groene Icoonprojecten daagt provincie Gelderland gemeenten, ondernemers en inwoners uit hun leefomgeving groen en klimaatslim te maken. Tot en met 29 oktober kan iedereen een ontwerp indienen. De initiatieven dingen mee naar de hoofdprijs. Een onafhankelijke jury kiest de negen beste ontwerpen uit. Deze negen projecten winnen allemaal 100.000 euro om de plannen uit te voeren en hun droomproject waar te maken. De winnaars worden begin 2022 bekend gemaakt.

www.gelderland.nl/subsidies/groene-icoonprojecten