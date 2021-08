Wijziging bestemmingsplan voor zonnepark Angerlo

ANGERLO – Het college van de gemeente Zevenaar heeft besloten planologisch medewerking te verlenen aan de realisatie van een zonnepark nabij de Ganzepoelweg in Angerlo. Hiermee gaan burgemeester en wethouders in tegen het advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.

De initiatiefnemers hebben een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de realisatie van een zonnepark in Angerlo voor de duur van 25 jaar. De totale oppervlakte van het plangebied is circa 23 hectare. De oppervlakte van het zonnepark is 17,25 hectare, de rest wordt gebruikt voor landschappelijke inpassing.

Ter plaatse geldt het bestemmingsplan Buitengebied Zevenaar Noord uit 2018. De ontwikkeling van een zonnepark is in strijd met de geldende bestemmingen en daarom is een bestemminsplanwijziging nodig.

Het initiatief draagt bij aan de lokale en landelijke duurzaamheidsdoelstellingen, is in overeenstemming met het lokale beleidskader en is niet in strijd met de goede ruimtelijke ordening. Wel heeft de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit een negatief advies gegeven. Op basis daarvan heeft de initiatiefnemer de opmerkingen van de commissie verwerkt in het landschapsplan. Het college is van mening dat daarmee is tegemoetgekomen aan de door de commissie geplaatste opmerkingen en heeft daarom besloten medewerking te verlenen aan het beoogde initiatief.