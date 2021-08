Weer samen bewegen in Loenen

LOENEN – De ouderen uit Loenen kunnen weer aan de slag. Na vele maanden van minder bewegen gaan de gymgroepen weer beginnen. Om zo lang mogelijk lenig en sterk te blijven is er weer de mogelijkheid om te oefenen. In de Bruisbeek start leidster Loes van Oorspronk met de Seniorengym op woensdag 1 september. De oefeningen op muziek, in een aangepast tempo met of zonder stoel, beginnen om 11.15 uur maar vooraf kunnen de ouderen, zowel mannen als vrouwen, al om 10.30 uur terecht voor een kopje koffie en gezellig even bijpraten.

Op dinsdag 7 september kan ieder meedoen met gymnastiek in de grote zaal van het ontmoetingscentrum De Brink. Er worden oefeningen gedaan met muziek met gebruik van materialen. Ook gaat de leidster oefeningen doen op de mat. Er zijn twee groepen. De eerste start om 9.00 tot 10.00 uur en de tweede groep van 10.15 tot 11.15 uur.

Geïnteresseerden mogen een kijkje komen nemen en meedoen. Meer informatie is te vragen bij Loes van Oorspronk, tel.06 27 452 492 of mail loesje1968@gmail.com.