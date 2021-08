Wandeltochten Klarenbeek

KLARENBEEK – Op vrijdag 13 en zaterdag 14 augustus worden de Kennedymars, Long Distance Walk, de Nacht van Klarenbeek met 60, 40 en 20 kilometer, kortere wandelafstanden van 40, 30 en 20 kilometer en het Rondje Klarenbeek van 10 kilometer gelopen. Inschrijven voor de nachttochten kan tot zondag 8 augustus, 18.00 uur. Voor de dagtochten kan dit tot uiterlijk vrijdag 13 augustus, 24.00 uur.

Op alle afstanden is om de ongeveer 7 kilometer een rustpost, met allerlei eten en drinken. De routes lopen door de prachtige natuur, langs mooie bezienswaardigheden en over verharde en onverharde wegen. De lopers komen langs de IJssel en later weer over het Veluwe-massief.

Team Kennedymars Klarenbeek heeft in overleg met de instanties er alles aan gedaan om alles verantwoord te laten plaatsvinden. Zo zullen de wandelaars verspreid starten, zodat er voldoende onderlinge ruimte kan worden gewaarborgd. Op de start- en finishlocatie worden looproutes gehanteerd.

Inschrijven en betalen kan alleen digitaal via www.scklarenbeek.nl/kennedymars.